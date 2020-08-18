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Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-08-18 13:25:17 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 541.966.868
ASELSAN 321.030.496
Güneş Sigorta 281.155.555
Türk Hava Yolları 249.330.610
Kardemir (D) 208.030.963
Akbank 193.551.589
Tüpraş 180.127.768
Türk Telekom 171.533.312
Emlak Konut GMYO 169.982.738
Şişe Cam 166.382.596
Koç Holding 118.288.115
Petkim 107.065.275
Bim Mağazalar 98.431.439
Pegasus 84.970.630
Turkcell 80.441.933
İpek Doğal Enerji 77.310.667
Yapı ve Kredi Bankası 75.576.963
Vakıflar Bankası 72.788.744
Koza Madencilik 72.782.876
İş Bankası (C) 72.509.911

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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