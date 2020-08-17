  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-08-17 13:28:38 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO 418.192.280
Kardemir (D) 328.055.431
Petkim 273.783.975
Garanti Bankası 191.242.254
ASELSAN 191.071.966
Şişe Cam 170.707.735
Tüpraş 167.926.948
Güneş Sigorta 149.135.351
Türk Hava Yolları 142.663.870
Karsan Otomotiv 130.203.636
Akbank 116.402.255
Türk Telekom 82.535.855
Zorlu Enerji 81.948.385
Yapı ve Kredi Bankası 81.603.760
Netaş Telekomünikasyon 80.949.697
Deva Holding 79.989.262
Turkcell 75.697.656
Aksa Enerji 73.541.880
T.S.K.B. 65.464.166
Torunlar GMYO 64.521.704

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Prens Selman'dan tarihe geçecek hainlik! PKK/YPG'yi desteklemesinin nedeni belli oldu
Dünya

Prens Selman'dan tarihe geçecek hainlik! PKK/YPG'yi desteklemesinin nedeni belli oldu

Suudi Veliaht Prens Selman'ın her geçen gün yeni bir skandalı ortaya çıkıyor. Suudi Arabistan'ın eski istihbarat başkanı Saad al-Jabri, Selm..
Türkiye 3 ülkenin ismini açıkladı: Sinsi ittifakın farkındayız
Gündem

Türkiye 3 ülkenin ismini açıkladı: Sinsi ittifakın farkındayız

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Doğu Akdeniz hakkında yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikler (BAE) ve Fransa’dan sonra herhangi..
Bu zulme birileri ‘dur’ desin! Camiyi tuvalete dönüştürdüler
Dünya

Bu zulme birileri ‘dur’ desin! Camiyi tuvalete dönüştürdüler

Müslüman Uygur Türklerine yönelik asimilasyon çalışmalarına devam eden komünist Çin, Doğu Türkistan’da bir camiyi tuvalete dönüştürdü...
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı