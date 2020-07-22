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Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-07-22 13:28:16 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO 2.500.458.445
ASELSAN 449.639.120
Garanti Bankası 385.623.829
İş Finansal Kiralama 282.511.129
Kardemir (D) 250.078.950
Şişe Cam 221.803.388
Koza Madencilik 209.866.171
Turkcell 201.482.686
Karsan Otomotiv 191.839.860
Güneş Sigorta 185.846.354
Halkbank 173.580.661
Türk Hava Yolları 165.225.106
Vakıflar Bankası 159.719.858
GSD Holding 159.305.687
Torunlar GMYO 154.440.704
Gözde Girişim 153.408.952
Petkim 149.666.774
Odaş Elektrik 147.564.590
İpek Doğal Enerji 131.306.500
Akbank 128.179.617

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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