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Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-07-21 13:27:12 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Güneş Sigorta 514.894.743
Emlak Konut GMYO 375.279.587
Torunlar GMYO 341.269.308
Turkcell 290.607.695
Garanti Bankası 227.706.815
Tekfen Holding 223.649.878
ASELSAN 209.721.754
Türk Hava Yolları 209.457.777
Şişe Cam 206.214.548
Oyak Çimento 204.362.763
Petkim 196.166.359
Kardemir (D) 166.942.553
Odaş Elektrik 161.791.449
Gözde Girişim 160.336.947
Tüpraş 159.753.521
Sasa Polyester 155.065.795
Vakıflar Bankası 119.310.271
Yapı ve Kredi Bankası 119.093.002
Gübre Fabrikaları 116.044.175
Halkbank 113.048.206

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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