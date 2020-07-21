Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Güneş Sigorta
|514.894.743
|Emlak Konut GMYO
|375.279.587
|Torunlar GMYO
|341.269.308
|Turkcell
|290.607.695
|Garanti Bankası
|227.706.815
|Tekfen Holding
|223.649.878
|ASELSAN
|209.721.754
|Türk Hava Yolları
|209.457.777
|Şişe Cam
|206.214.548
|Oyak Çimento
|204.362.763
|Petkim
|196.166.359
|Kardemir (D)
|166.942.553
|Odaş Elektrik
|161.791.449
|Gözde Girişim
|160.336.947
|Tüpraş
|159.753.521
|Sasa Polyester
|155.065.795
|Vakıflar Bankası
|119.310.271
|Yapı ve Kredi Bankası
|119.093.002
|Gübre Fabrikaları
|116.044.175
|Halkbank
|113.048.206
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)