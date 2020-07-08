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Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-07-08 14:41:54 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO 1.826.469.440
Şişe Cam 1.189.024.084
Garanti Bankası 853.345.074
Petkim 846.351.308
Trakya Cam 742.731.738
Tekfen Holding 586.157.785
Akbank 562.686.535
T. Halk Bankası 544.263.235
Ereğli Demir Çelik 499.787.271
Odaş Elektrik 371.656.568
Tüpraş 366.093.420
Zorlu Enerji 362.824.367
Türk Hava Yolları 362.332.795
Vakıflar Bankası 352.389.333
Kardemir (D) 348.423.052
Aselsan 347.249.651
Karsan Otomotiv 312.134.350
Soda Sanayii 311.623.801
MLP Sağlık 305.222.374
Türk Telekom 289.242.000

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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