Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|1.423.954.480
|Eczacıbaşı İlaç
|473.737.172
|İş Finansal Kiralama
|438.980.519
|Türk Hava Yolları
|416.715.815
|Garanti Bankası
|320.060.984
|Koza Madencilik
|219.777.173
|Yapı ve Kredi Bankası
|214.622.691
|Akbank
|204.942.054
|Odaş Elektrik
|182.508.874
|İpek Doğal Enerji
|170.940.142
|Vakıflar Bankası
|168.734.981
|Alkim Kimya
|158.683.306
|Türk Telekom
|156.758.307
|Emlak Konut GMYO
|146.161.685
|Kardemir (D)
|142.695.302
|Sasa Polyester
|141.909.622
|Selçuk Ecza Deposu
|125.998.400
|Migros Ticaret
|123.064.380
|Vestel
|121.235.594
|İş Bankası (C)
|114.580.814
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)