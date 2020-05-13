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Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-05-13 14:23:47 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 1.423.954.480
Eczacıbaşı İlaç 473.737.172
İş Finansal Kiralama 438.980.519
Türk Hava Yolları 416.715.815
Garanti Bankası 320.060.984
Koza Madencilik 219.777.173
Yapı ve Kredi Bankası 214.622.691
Akbank 204.942.054
Odaş Elektrik 182.508.874
İpek Doğal Enerji 170.940.142
Vakıflar Bankası 168.734.981
Alkim Kimya 158.683.306
Türk Telekom 156.758.307
Emlak Konut GMYO 146.161.685
Kardemir (D) 142.695.302
Sasa Polyester 141.909.622
Selçuk Ecza Deposu 125.998.400
Migros Ticaret 123.064.380
Vestel 121.235.594
İş Bankası (C) 114.580.814

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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