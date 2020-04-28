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Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

2020-04-28 14:27:56 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Eczacıbaşı İlaç 713.856.245
Garanti Bankası 616.939.202
Türk Hava Yolları 448.274.400
ASELSAN 352.470.029
MLP Sağlık 267.253.629
İpek Doğal Enerji 229.159.343
Petkim 221.985.094
Deva Holding 211.754.935
Akbank 198.006.836
Şok Marketler 196.097.540
İş Bankası (C) 193.757.111
Odaş Elektrik 186.945.061
Migros Ticaret 178.927.878
Yapı ve Kredi Bankası 169.265.474
Koza Madencilik 160.709.232
Pegasus 160.386.860
Vakıflar Bankası 154.132.405
Tüpraş 145.743.686
İş Finansal Kiralama 143.505.663
Arçelik 141.492.177

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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