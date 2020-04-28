Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Eczacıbaşı İlaç
|713.856.245
|Garanti Bankası
|616.939.202
|Türk Hava Yolları
|448.274.400
|ASELSAN
|352.470.029
|MLP Sağlık
|267.253.629
|İpek Doğal Enerji
|229.159.343
|Petkim
|221.985.094
|Deva Holding
|211.754.935
|Akbank
|198.006.836
|Şok Marketler
|196.097.540
|İş Bankası (C)
|193.757.111
|Odaş Elektrik
|186.945.061
|Migros Ticaret
|178.927.878
|Yapı ve Kredi Bankası
|169.265.474
|Koza Madencilik
|160.709.232
|Pegasus
|160.386.860
|Vakıflar Bankası
|154.132.405
|Tüpraş
|145.743.686
|İş Finansal Kiralama
|143.505.663
|Arçelik
|141.492.177
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)