Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: SektörEndeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 93.206 0,24 BIST SINAİ 117.155 -0,23 BIST GIDA, İÇECEK 116.239 0,07 BIST TEKSTIL, DERİ 33.465 0,48 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.622 0,52 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 117.291 0,88 BIST TAŞ, TOPRAK 61.864 0,28 BIST METAL ANA 195.431 -0,61 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 142.581 -2,97 BIST MADENCİLİK 77.757 1,83 BIST HİZMETLER 76.131 0,21 BIST ELEKTRİK 3.375 0,14 BIST ULAŞTIRMA 142.539 0,80 BIST TURİZM 6.798 0,10 BIST TİCARET 212.106 -0,49 BIST İLETİŞİM 33.536 0,17 BIST SPOR 28.668 -0,25 BIST İNŞAAT 90.101 2,11 BIST MALİ 120.486 -0,40 BIST BANKA 148.872 -0,54 BIST SİGORTA 272.409 0,51 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 50.991 1,13 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 90.734 -0,34 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 27.077 0,23 BIST TEKNOLOJİ 85.612 -0,27 BIST BİLİŞİM 21.877 1,32 BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT. 29.776 -1,23 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.