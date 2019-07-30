Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi30 Temmuz 2019 Salı 13:27
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|SektörEndeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|93.206
|0,24
|BIST SINAİ
|117.155
|-0,23
|BIST GIDA, İÇECEK
|116.239
|0,07
|BIST TEKSTIL, DERİ
|33.465
|0,48
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|45.622
|0,52
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|117.291
|0,88
|BIST TAŞ, TOPRAK
|61.864
|0,28
|BIST METAL ANA
|195.431
|-0,61
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|142.581
|-2,97
|BIST MADENCİLİK
|77.757
|1,83
|BIST HİZMETLER
|76.131
|0,21
|BIST ELEKTRİK
|3.375
|0,14
|BIST ULAŞTIRMA
|142.539
|0,80
|BIST TURİZM
|6.798
|0,10
|BIST TİCARET
|212.106
|-0,49
|BIST İLETİŞİM
|33.536
|0,17
|BIST SPOR
|28.668
|-0,25
|BIST İNŞAAT
|90.101
|2,11
|BIST MALİ
|120.486
|-0,40
|BIST BANKA
|148.872
|-0,54
|BIST SİGORTA
|272.409
|0,51
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|50.991
|1,13
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|90.734
|-0,34
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|27.077
|0,23
|BIST TEKNOLOJİ
|85.612
|-0,27
|BIST BİLİŞİM
|21.877
|1,32
|BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.
|29.776
|-1,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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