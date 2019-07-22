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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:21
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

SektörEndeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ91.2490,16
BIST SINAİ115.447-0,11
BIST GIDA, İÇECEK113.8381,00
BIST TEKSTIL, DERİ32.8220,00
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM44.417-0,10
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK113.307-0,29
BIST TAŞ, TOPRAK61.1060,49
BIST METAL ANA195.710-0,57
BIST METAL EŞYA, MAKİNA145.470-0,14
BIST MADENCİLİK73.749-0,12
BIST HİZMETLER75.2200,05
BIST ELEKTRİK3.3401,05
BIST ULAŞTIRMA144.521-0,28
BIST TURİZM6.8660,07
BIST TİCARET209.2970,01
BIST İLETİŞİM32.7060,09
BIST SPOR28.610-0,16
BIST İNŞAAT88.4830,33
BIST MALİ119.3670,14
BIST BANKA146.543-0,07
BIST SİGORTA273.7931,60
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG51.408-0,43
BIST HOLDİNG VE YATIRIM90.8250,08
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.26.7882,07
BIST TEKNOLOJİ80.4790,43
BIST BİLİŞİM21.3290,57
BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.27.1490,32


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:21
  1. Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

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