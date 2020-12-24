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Ekonomi Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-12-24 13:34:07 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ4.847-0,11
BIST SINAİ2.2410,40
BIST GIDA, İÇECEK1.968-0,37
BIST TEKSTIL, DERİ8370,12
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.0550,44
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK1.7601,34
BIST TAŞ, TOPRAK1.795-0,31
BIST METAL ANA4.1020,23
BIST METAL EŞYA, MAKİNA3.1020,02
BIST MADENCİLİK1.3431,54
BIST HİZMETLER1.1720,36
BIST ELEKTRİK860,05
BIST ULAŞTIRMA1.7062,73
BIST TURİZM280-0,17
BIST TİCARET3.594-0,18
BIST İLETİŞİM4030,31
BIST SPOR9850,52
BIST İNŞAAT1.449-0,35
BIST MALİ1.5190,33
BIST BANKA1.5100,50
BIST SİGORTA5.8390,79
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG9630,02
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.2540,51
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.648-1,05
BIST TEKNOLOJİ1.9111,17
BIST BİLİŞİM7542,42
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.1.157-0,71

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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