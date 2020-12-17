Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.963
|-0,11
|BIST SINAİ
|2.198
|0,01
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.996
|-0,01
|BIST TEKSTIL, DERİ
|829
|0,74
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.301
|0,26
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.668
|-0,20
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.708
|-0,12
|BIST METAL ANA
|4.079
|0,19
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.023
|-0,50
|BIST MADENCİLİK
|1.306
|2,11
|BIST HİZMETLER
|1.142
|0,62
|BIST ELEKTRİK
|82
|-0,64
|BIST ULAŞTIRMA
|1.660
|1,84
|BIST TURİZM
|278
|1,62
|BIST TİCARET
|3.459
|0,63
|BIST İLETİŞİM
|405
|0,53
|BIST SPOR
|952
|-0,36
|BIST İNŞAAT
|1.403
|0,29
|BIST MALİ
|1.488
|0,17
|BIST BANKA
|1.480
|0,15
|BIST SİGORTA
|5.744
|-0,36
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|944
|0,59
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.224
|-0,02
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|641
|0,98
|BIST TEKNOLOJİ
|1.848
|0,21
|BIST BİLİŞİM
|702
|0,65
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.175
|0,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)