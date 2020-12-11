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Ekonomi Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-12-11 13:29:48 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ5.0840,48
BIST SINAİ2.1631,04
BIST GIDA, İÇECEK2.0010,48
BIST TEKSTIL, DERİ829-0,56
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.169-0,94
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK1.6271,77
BIST TAŞ, TOPRAK1.685-0,08
BIST METAL ANA4.0062,20
BIST METAL EŞYA, MAKİNA3.0150,46
BIST MADENCİLİK1.238-1,01
BIST HİZMETLER1.115-0,44
BIST ELEKTRİK82-0,96
BIST ULAŞTIRMA1.549-1,42
BIST TURİZM279-1,28
BIST TİCARET3.4210,01
BIST İLETİŞİM388-0,30
BIST SPOR977-1,54
BIST İNŞAAT1.406-0,26
BIST MALİ1.451-0,50
BIST BANKA1.433-1,04
BIST SİGORTA5.570-0,64
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG915-0,74
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.2130,29
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.613-0,91
BIST TEKNOLOJİ1.786-0,97
BIST BİLİŞİM6801,03
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.1.205-0,48

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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