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Ekonomi Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-12-02 13:27:52 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ5.1931,09
BIST SINAİ2.0601,46
BIST GIDA, İÇECEK1.978-0,10
BIST TEKSTIL, DERİ787-0,77
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.1782,41
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK1.5460,38
BIST TAŞ, TOPRAK1.7312,83
BIST METAL ANA3.5222,02
BIST METAL EŞYA, MAKİNA2.9572,80
BIST MADENCİLİK1.2301,48
BIST HİZMETLER1.1300,42
BIST ELEKTRİK820,78
BIST ULAŞTIRMA1.6190,91
BIST TURİZM2730,81
BIST TİCARET3.466-0,05
BIST İLETİŞİM3900,40
BIST SPOR9662,01
BIST İNŞAAT1.4041,38
BIST MALİ1.4350,34
BIST BANKA1.467-0,07
BIST SİGORTA5.5230,50
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG9130,25
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.1490,85
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.6200,26
BIST TEKNOLOJİ1.8370,58
BIST BİLİŞİM6821,29
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.1.2352,82

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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