Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.193
|1,09
|BIST SINAİ
|2.060
|1,46
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.978
|-0,10
|BIST TEKSTIL, DERİ
|787
|-0,77
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.178
|2,41
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.546
|0,38
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.731
|2,83
|BIST METAL ANA
|3.522
|2,02
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.957
|2,80
|BIST MADENCİLİK
|1.230
|1,48
|BIST HİZMETLER
|1.130
|0,42
|BIST ELEKTRİK
|82
|0,78
|BIST ULAŞTIRMA
|1.619
|0,91
|BIST TURİZM
|273
|0,81
|BIST TİCARET
|3.466
|-0,05
|BIST İLETİŞİM
|390
|0,40
|BIST SPOR
|966
|2,01
|BIST İNŞAAT
|1.404
|1,38
|BIST MALİ
|1.435
|0,34
|BIST BANKA
|1.467
|-0,07
|BIST SİGORTA
|5.523
|0,50
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|913
|0,25
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.149
|0,85
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|620
|0,26
|BIST TEKNOLOJİ
|1.837
|0,58
|BIST BİLİŞİM
|682
|1,29
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.235
|2,82
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)