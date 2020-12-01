Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.144
|0,58
|BIST SINAİ
|2.008
|1,68
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.967
|0,67
|BIST TEKSTIL, DERİ
|788
|1,41
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.088
|3,42
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.533
|1,35
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.691
|4,99
|BIST METAL ANA
|3.388
|0,45
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.826
|2,85
|BIST MADENCİLİK
|1.204
|1,48
|BIST HİZMETLER
|1.108
|0,96
|BIST ELEKTRİK
|80
|1,27
|BIST ULAŞTIRMA
|1.507
|2,40
|BIST TURİZM
|271
|1,71
|BIST TİCARET
|3.454
|0,54
|BIST İLETİŞİM
|382
|1,28
|BIST SPOR
|929
|0,16
|BIST İNŞAAT
|1.387
|0,74
|BIST MALİ
|1.411
|2,18
|BIST BANKA
|1.444
|2,62
|BIST SİGORTA
|5.479
|1,37
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|904
|1,00
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.124
|2,16
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|615
|1,15
|BIST TEKNOLOJİ
|1.799
|1,75
|BIST BİLİŞİM
|671
|1,88
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.189
|2,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)