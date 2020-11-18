Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.924
|-0,12
|BIST SINAİ
|1.930
|1,14
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.944
|-0,38
|BIST TEKSTIL, DERİ
|747
|1,35
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.989
|2,10
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.417
|1,16
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.554
|1,79
|BIST METAL ANA
|3.343
|2,38
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.742
|0,57
|BIST MADENCİLİK
|1.188
|0,55
|BIST HİZMETLER
|1.099
|0,52
|BIST ELEKTRİK
|78
|1,02
|BIST ULAŞTIRMA
|1.440
|1,54
|BIST TURİZM
|258
|-0,41
|BIST TİCARET
|3.399
|-0,14
|BIST İLETİŞİM
|397
|0,99
|BIST SPOR
|931
|0,76
|BIST İNŞAAT
|1.392
|0,92
|BIST MALİ
|1.379
|2,32
|BIST BANKA
|1.420
|3,45
|BIST SİGORTA
|5.386
|0,59
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|904
|1,54
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.103
|1,82
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|578
|0,42
|BIST TEKNOLOJİ
|1.804
|1,75
|BIST BİLİŞİM
|656
|2,56
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.150
|-0,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)