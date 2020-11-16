Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.964
|1,38
|BIST SINAİ
|1.951
|1,32
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.947
|0,75
|BIST TEKSTIL, DERİ
|751
|1,35
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.978
|3,10
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.443
|0,78
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.557
|1,19
|BIST METAL ANA
|3.363
|0,96
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.799
|2,73
|BIST MADENCİLİK
|1.194
|-0,03
|BIST HİZMETLER
|1.106
|0,31
|BIST ELEKTRİK
|79
|-1,07
|BIST ULAŞTIRMA
|1.452
|1,34
|BIST TURİZM
|276
|3,90
|BIST TİCARET
|3.369
|0,58
|BIST İLETİŞİM
|406
|-0,81
|BIST SPOR
|951
|-0,88
|BIST İNŞAAT
|1.411
|0,62
|BIST MALİ
|1.415
|0,70
|BIST BANKA
|1.463
|0,84
|BIST SİGORTA
|5.437
|-0,24
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|919
|0,77
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.131
|0,59
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|587
|0,97
|BIST TEKNOLOJİ
|1.831
|0,12
|BIST BİLİŞİM
|655
|0,33
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.204
|-1,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)