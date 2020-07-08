Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|261.870
|0,36
|BIST SINAİ
|158.102
|0,54
|BIST GIDA, İÇECEK
|165.919
|0,84
|BIST TEKSTIL, DERİ
|61.702
|-0,65
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|109.274
|-0,34
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|124.680
|0,45
|BIST TAŞ, TOPRAK
|128.553
|-0,64
|BIST METAL ANA
|258.006
|1,19
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|202.368
|0,51
|BIST MADENCİLİK
|134.092
|0,75
|BIST HİZMETLER
|107.646
|-0,10
|BIST ELEKTRİK
|6.764
|0,03
|BIST ULAŞTIRMA
|136.310
|-1,57
|BIST TURİZM
|18.623
|-2,11
|BIST TİCARET
|339.407
|-0,51
|BIST İLETİŞİM
|41.730
|0,45
|BIST SPOR
|75.230
|-2,90
|BIST İNŞAAT
|124.400
|2,25
|BIST MALİ
|128.142
|0,07
|BIST BANKA
|130.643
|-0,63
|BIST SİGORTA
|497.553
|0,83
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|90.011
|-0,43
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|102.711
|0,73
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|56.360
|0,51
|BIST TEKNOLOJİ
|158.624
|0,73
|BIST BİLİŞİM
|53.968
|2,08
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|90.088
|-0,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)