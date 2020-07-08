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Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-07-08 14:41:24 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 261.870 0,36
BIST SINAİ 158.102 0,54
BIST GIDA, İÇECEK 165.919 0,84
BIST TEKSTIL, DERİ 61.702 -0,65
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 109.274 -0,34
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 124.680 0,45
BIST TAŞ, TOPRAK 128.553 -0,64
BIST METAL ANA 258.006 1,19
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 202.368 0,51
BIST MADENCİLİK 134.092 0,75
BIST HİZMETLER 107.646 -0,10
BIST ELEKTRİK 6.764 0,03
BIST ULAŞTIRMA 136.310 -1,57
BIST TURİZM 18.623 -2,11
BIST TİCARET 339.407 -0,51
BIST İLETİŞİM 41.730 0,45
BIST SPOR 75.230 -2,90
BIST İNŞAAT 124.400 2,25
BIST MALİ 128.142 0,07
BIST BANKA 130.643 -0,63
BIST SİGORTA 497.553 0,83
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 90.011 -0,43
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 102.711 0,73
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 56.360 0,51
BIST TEKNOLOJİ 158.624 0,73
BIST BİLİŞİM 53.968 2,08
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 90.088 -0,48

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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