Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.909
|-1,66
|BIST SINAİ
|1.825
|-1,03
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.917
|-2,54
|BIST TEKSTIL, DERİ
|697
|-3,32
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.664
|-0,91
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.332
|-1,31
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.480
|-2,61
|BIST METAL ANA
|3.094
|-0,05
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.559
|-0,57
|BIST MADENCİLİK
|1.272
|2,19
|BIST HİZMETLER
|1.082
|-0,73
|BIST ELEKTRİK
|74
|-2,65
|BIST ULAŞTIRMA
|1.254
|-2,37
|BIST TURİZM
|251
|-2,25
|BIST TİCARET
|3.434
|0,91
|BIST İLETİŞİM
|398
|-2,18
|BIST SPOR
|992
|0,67
|BIST İNŞAAT
|1.385
|-1,27
|BIST MALİ
|1.219
|-2,11
|BIST BANKA
|1.157
|-1,74
|BIST SİGORTA
|5.507
|-2,45
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|923
|-3,27
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.009
|-2,34
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|579
|-2,67
|BIST TEKNOLOJİ
|1.831
|-1,35
|BIST BİLİŞİM
|694
|-0,56
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.189
|-3,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)