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Ekonomi Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-10-26 13:23:41 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 4.909 -1,66
BIST SINAİ 1.825 -1,03
BIST GIDA, İÇECEK 1.917 -2,54
BIST TEKSTIL, DERİ 697 -3,32
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.664 -0,91
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.332 -1,31
BIST TAŞ, TOPRAK 1.480 -2,61
BIST METAL ANA 3.094 -0,05
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 2.559 -0,57
BIST MADENCİLİK 1.272 2,19
BIST HİZMETLER 1.082 -0,73
BIST ELEKTRİK 74 -2,65
BIST ULAŞTIRMA 1.254 -2,37
BIST TURİZM 251 -2,25
BIST TİCARET 3.434 0,91
BIST İLETİŞİM 398 -2,18
BIST SPOR 992 0,67
BIST İNŞAAT 1.385 -1,27
BIST MALİ 1.219 -2,11
BIST BANKA 1.157 -1,74
BIST SİGORTA 5.507 -2,45
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 923 -3,27
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 1.009 -2,34
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 579 -2,67
BIST TEKNOLOJİ 1.831 -1,35
BIST BİLİŞİM 694 -0,56
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 1.189 -3,14

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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