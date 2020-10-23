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Ekonomi Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-10-23 13:24:12 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 4.990 0,07
BIST SINAİ 1.845 0,22
BIST GIDA, İÇECEK 1.982 -0,87
BIST TEKSTIL, DERİ 731 -0,68
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.688 0,01
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.354 1,01
BIST TAŞ, TOPRAK 1.526 0,01
BIST METAL ANA 3.071 1,29
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 2.562 -0,80
BIST MADENCİLİK 1.257 0,23
BIST HİZMETLER 1.105 -0,27
BIST ELEKTRİK 77 -1,20
BIST ULAŞTIRMA 1.294 -0,03
BIST TURİZM 259 0,06
BIST TİCARET 3.475 -0,69
BIST İLETİŞİM 410 1,27
BIST SPOR 991 -1,88
BIST İNŞAAT 1.405 -2,43
BIST MALİ 1.250 -1,06
BIST BANKA 1.176 -1,09
BIST SİGORTA 5.679 -1,36
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 967 -1,14
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 1.039 -0,73
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 602 -1,65
BIST TEKNOLOJİ 1.859 -0,83
BIST BİLİŞİM 694 -0,56
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 1.232 -1,87

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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