Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.990
|0,07
|BIST SINAİ
|1.845
|0,22
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.982
|-0,87
|BIST TEKSTIL, DERİ
|731
|-0,68
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.688
|0,01
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.354
|1,01
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.526
|0,01
|BIST METAL ANA
|3.071
|1,29
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.562
|-0,80
|BIST MADENCİLİK
|1.257
|0,23
|BIST HİZMETLER
|1.105
|-0,27
|BIST ELEKTRİK
|77
|-1,20
|BIST ULAŞTIRMA
|1.294
|-0,03
|BIST TURİZM
|259
|0,06
|BIST TİCARET
|3.475
|-0,69
|BIST İLETİŞİM
|410
|1,27
|BIST SPOR
|991
|-1,88
|BIST İNŞAAT
|1.405
|-2,43
|BIST MALİ
|1.250
|-1,06
|BIST BANKA
|1.176
|-1,09
|BIST SİGORTA
|5.679
|-1,36
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|967
|-1,14
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.039
|-0,73
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|602
|-1,65
|BIST TEKNOLOJİ
|1.859
|-0,83
|BIST BİLİŞİM
|694
|-0,56
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.232
|-1,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)