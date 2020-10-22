Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.113
|0,73
|BIST SINAİ
|1.855
|-0,10
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.022
|0,42
|BIST TEKSTIL, DERİ
|738
|-1,01
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.710
|2,33
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.351
|0,04
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.519
|-0,75
|BIST METAL ANA
|3.090
|-0,17
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.572
|-0,17
|BIST MADENCİLİK
|1.263
|-1,62
|BIST HİZMETLER
|1.103
|0,19
|BIST ELEKTRİK
|78
|-0,14
|BIST ULAŞTIRMA
|1.305
|0,23
|BIST TURİZM
|256
|-0,80
|BIST TİCARET
|3.442
|0,98
|BIST İLETİŞİM
|413
|-0,91
|BIST SPOR
|971
|0,01
|BIST İNŞAAT
|1.407
|0,04
|BIST MALİ
|1.296
|-0,06
|BIST BANKA
|1.254
|0,45
|BIST SİGORTA
|5.734
|-0,15
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|998
|-0,13
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.056
|-0,40
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|613
|-0,66
|BIST TEKNOLOJİ
|1.857
|0,95
|BIST BİLİŞİM
|696
|2,21
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.275
|-0,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)