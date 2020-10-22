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Ekonomi Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-10-22 13:27:05 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 5.113 0,73
BIST SINAİ 1.855 -0,10
BIST GIDA, İÇECEK 2.022 0,42
BIST TEKSTIL, DERİ 738 -1,01
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.710 2,33
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.351 0,04
BIST TAŞ, TOPRAK 1.519 -0,75
BIST METAL ANA 3.090 -0,17
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 2.572 -0,17
BIST MADENCİLİK 1.263 -1,62
BIST HİZMETLER 1.103 0,19
BIST ELEKTRİK 78 -0,14
BIST ULAŞTIRMA 1.305 0,23
BIST TURİZM 256 -0,80
BIST TİCARET 3.442 0,98
BIST İLETİŞİM 413 -0,91
BIST SPOR 971 0,01
BIST İNŞAAT 1.407 0,04
BIST MALİ 1.296 -0,06
BIST BANKA 1.254 0,45
BIST SİGORTA 5.734 -0,15
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 998 -0,13
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 1.056 -0,40
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 613 -0,66
BIST TEKNOLOJİ 1.857 0,95
BIST BİLİŞİM 696 2,21
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 1.275 -0,24

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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