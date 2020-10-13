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Ekonomi Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-10-13 13:59:50 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 5.033 -3,17
BIST SINAİ 1.811 -0,02
BIST GIDA, İÇECEK 2.026 -0,92
BIST TEKSTIL, DERİ 736 1,28
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.581 -0,82
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.348 -0,27
BIST TAŞ, TOPRAK 1.455 2,97
BIST METAL ANA 3.008 -0,02
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 2.407 0,24
BIST MADENCİLİK 1.276 -1,07
BIST HİZMETLER 1.084 -0,47
BIST ELEKTRİK 76 -0,24
BIST ULAŞTIRMA 1.341 -0,22
BIST TURİZM 235 -0,78
BIST TİCARET 3.321 -0,81
BIST İLETİŞİM 410 -0,33
BIST SPOR 992 -3,15
BIST İNŞAAT 1.389 0,98
BIST MALİ 1.227 -0,36
BIST BANKA 1.164 -0,27
BIST SİGORTA 5.514 0,41
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 964 -1,14
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 1.023 -0,46
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 577 -0,29
BIST TEKNOLOJİ 1.850 0,44
BIST BİLİŞİM 683 -0,32
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 1.048 0,47

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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