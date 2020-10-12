Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.203
|2,16
|BIST SINAİ
|1.808
|1,48
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.034
|2,95
|BIST TEKSTIL, DERİ
|726
|2,16
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.594
|2,77
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.357
|0,30
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.402
|1,64
|BIST METAL ANA
|3.010
|1,08
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.376
|1,91
|BIST MADENCİLİK
|1.299
|1,66
|BIST HİZMETLER
|1.091
|1,48
|BIST ELEKTRİK
|76
|3,76
|BIST ULAŞTIRMA
|1.340
|0,73
|BIST TURİZM
|232
|1,30
|BIST TİCARET
|3.368
|1,07
|BIST İLETİŞİM
|408
|2,26
|BIST SPOR
|1.017
|-1,29
|BIST İNŞAAT
|1.405
|1,14
|BIST MALİ
|1.228
|1,17
|BIST BANKA
|1.164
|0,83
|BIST SİGORTA
|5.519
|0,82
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|967
|3,52
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.024
|0,87
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|578
|3,05
|BIST TEKNOLOJİ
|1.847
|0,97
|BIST BİLİŞİM
|681
|1,91
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.043
|1,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)