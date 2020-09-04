Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.758
|0,68
|BIST SINAİ
|1.548
|0,67
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.590
|0,59
|BIST TEKSTIL, DERİ
|609
|0,43
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.156
|0,39
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.212
|0,43
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.169
|1,21
|BIST METAL ANA
|2.614
|0,18
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.065
|1,76
|BIST MADENCİLİK
|1.200
|-0,34
|BIST HİZMETLER
|989
|0,31
|BIST ELEKTRİK
|61
|0,10
|BIST ULAŞTIRMA
|1.236
|0,40
|BIST TURİZM
|188
|0,07
|BIST TİCARET
|3.143
|0,05
|BIST İLETİŞİM
|365
|0,35
|BIST SPOR
|989
|-0,18
|BIST İNŞAAT
|1.241
|0,77
|BIST MALİ
|1.123
|0,56
|BIST BANKA
|1.107
|0,58
|BIST SİGORTA
|5.118
|0,55
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|922
|-0,86
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|922
|0,68
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|481
|0,31
|BIST TEKNOLOJİ
|1.640
|-0,10
|BIST BİLİŞİM
|553
|-0,76
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|895
|0,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)