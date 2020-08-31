Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.763
|2,06
|BIST SINAİ
|1.562
|-0,45
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.572
|0,46
|BIST TEKSTIL, DERİ
|593
|-0,97
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.139
|-0,28
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.227
|-0,74
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.161
|-0,78
|BIST METAL ANA
|2.701
|0,15
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.073
|-0,97
|BIST MADENCİLİK
|1.222
|-0,94
|BIST HİZMETLER
|989
|-0,96
|BIST ELEKTRİK
|61
|-0,26
|BIST ULAŞTIRMA
|1.271
|-2,11
|BIST TURİZM
|184
|-0,12
|BIST TİCARET
|3.182
|-1,46
|BIST İLETİŞİM
|364
|-0,10
|BIST SPOR
|821
|2,06
|BIST İNŞAAT
|1.229
|-0,46
|BIST MALİ
|1.126
|-0,99
|BIST BANKA
|1.110
|-1,05
|BIST SİGORTA
|5.124
|-0,99
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|939
|-0,05
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|922
|-0,99
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|486
|-0,94
|BIST TEKNOLOJİ
|1.599
|-1,16
|BIST BİLİŞİM
|550
|1,19
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|916
|-0,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)