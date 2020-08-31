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Ekonomi Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-08-31 13:20:53 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.763 2,06
BIST SINAİ 1.562 -0,45
BIST GIDA, İÇECEK 1.572 0,46
BIST TEKSTIL, DERİ 593 -0,97
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.139 -0,28
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.227 -0,74
BIST TAŞ, TOPRAK 1.161 -0,78
BIST METAL ANA 2.701 0,15
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 2.073 -0,97
BIST MADENCİLİK 1.222 -0,94
BIST HİZMETLER 989 -0,96
BIST ELEKTRİK 61 -0,26
BIST ULAŞTIRMA 1.271 -2,11
BIST TURİZM 184 -0,12
BIST TİCARET 3.182 -1,46
BIST İLETİŞİM 364 -0,10
BIST SPOR 821 2,06
BIST İNŞAAT 1.229 -0,46
BIST MALİ 1.126 -0,99
BIST BANKA 1.110 -1,05
BIST SİGORTA 5.124 -0,99
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 939 -0,05
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 922 -0,99
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 486 -0,94
BIST TEKNOLOJİ 1.599 -1,16
BIST BİLİŞİM 550 1,19
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 916 -0,61

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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