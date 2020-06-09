Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|214.054
|1,98
|BIST SINAİ
|139.118
|-0,30
|BIST GIDA, İÇECEK
|145.432
|-0,69
|BIST TEKSTIL, DERİ
|54.315
|0,60
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|95.830
|0,10
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|114.320
|-0,36
|BIST TAŞ, TOPRAK
|92.006
|-0,73
|BIST METAL ANA
|239.119
|-0,48
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|171.512
|-0,50
|BIST MADENCİLİK
|120.078
|1,52
|BIST HİZMETLER
|96.786
|-0,09
|BIST ELEKTRİK
|5.111
|-0,95
|BIST ULAŞTIRMA
|150.605
|-0,32
|BIST TURİZM
|14.784
|-1,79
|BIST TİCARET
|303.536
|0,33
|BIST İLETİŞİM
|36.463
|-1,46
|BIST SPOR
|72.752
|3,60
|BIST İNŞAAT
|104.423
|1,13
|BIST MALİ
|117.469
|-0,84
|BIST BANKA
|126.108
|-1,06
|BIST SİGORTA
|424.874
|-0,97
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|81.900
|0,60
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|92.214
|-0,96
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|45.054
|0,71
|BIST TEKNOLOJİ
|148.482
|-0,74
|BIST BİLİŞİM
|47.314
|-0,99
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|72.939
|0,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)