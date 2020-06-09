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Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-06-09 14:20:19 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 214.054 1,98
BIST SINAİ 139.118 -0,30
BIST GIDA, İÇECEK 145.432 -0,69
BIST TEKSTIL, DERİ 54.315 0,60
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 95.830 0,10
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 114.320 -0,36
BIST TAŞ, TOPRAK 92.006 -0,73
BIST METAL ANA 239.119 -0,48
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 171.512 -0,50
BIST MADENCİLİK 120.078 1,52
BIST HİZMETLER 96.786 -0,09
BIST ELEKTRİK 5.111 -0,95
BIST ULAŞTIRMA 150.605 -0,32
BIST TURİZM 14.784 -1,79
BIST TİCARET 303.536 0,33
BIST İLETİŞİM 36.463 -1,46
BIST SPOR 72.752 3,60
BIST İNŞAAT 104.423 1,13
BIST MALİ 117.469 -0,84
BIST BANKA 126.108 -1,06
BIST SİGORTA 424.874 -0,97
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 81.900 0,60
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 92.214 -0,96
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 45.054 0,71
BIST TEKNOLOJİ 148.482 -0,74
BIST BİLİŞİM 47.314 -0,99
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 72.939 0,14

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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