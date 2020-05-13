Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|259.924
|4,36
|BIST SINAİ
|130.479
|0,91
|BIST GIDA, İÇECEK
|138.307
|1,29
|BIST TEKSTIL, DERİ
|46.473
|0,95
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|92.805
|1,73
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|110.635
|1,19
|BIST TAŞ, TOPRAK
|83.865
|0,42
|BIST METAL ANA
|219.894
|-0,47
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|153.851
|1,30
|BIST MADENCİLİK
|120.118
|2,36
|BIST HİZMETLER
|85.838
|0,37
|BIST ELEKTRİK
|4.812
|2,26
|BIST ULAŞTIRMA
|129.146
|0,36
|BIST TURİZM
|13.656
|1,38
|BIST TİCARET
|255.099
|0,44
|BIST İLETİŞİM
|35.018
|-0,17
|BIST SPOR
|57.724
|0,88
|BIST İNŞAAT
|102.068
|0,20
|BIST MALİ
|109.478
|0,41
|BIST BANKA
|120.907
|0,27
|BIST SİGORTA
|379.965
|0,10
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|79.868
|3,72
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|84.697
|0,54
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|38.301
|0,30
|BIST TEKNOLOJİ
|139.608
|3,31
|BIST BİLİŞİM
|47.361
|0,24
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|69.973
|2,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)