Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|187.071
|3,65
|BIST SINAİ
|128.834
|0,62
|BIST GIDA, İÇECEK
|145.798
|1,15
|BIST TEKSTIL, DERİ
|45.690
|2,08
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|89.975
|-0,92
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|105.305
|0,71
|BIST TAŞ, TOPRAK
|80.033
|2,03
|BIST METAL ANA
|217.807
|-0,29
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|155.706
|0,67
|BIST MADENCİLİK
|117.477
|0,46
|BIST HİZMETLER
|87.463
|0,29
|BIST ELEKTRİK
|4.495
|2,27
|BIST ULAŞTIRMA
|133.085
|0,47
|BIST TURİZM
|12.434
|0,72
|BIST TİCARET
|264.843
|-0,52
|BIST İLETİŞİM
|35.562
|0,37
|BIST SPOR
|57.666
|0,62
|BIST İNŞAAT
|102.320
|0,30
|BIST MALİ
|110.547
|0,14
|BIST BANKA
|125.410
|0,32
|BIST SİGORTA
|381.370
|-1,34
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|71.119
|0,39
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|83.511
|0,10
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|37.282
|-0,17
|BIST TEKNOLOJİ
|136.132
|-0,22
|BIST BİLİŞİM
|48.275
|-0,23
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|67.518
|-0,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)