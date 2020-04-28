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Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

2020-04-28 14:26:36 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 187.071 3,65
BIST SINAİ 128.834 0,62
BIST GIDA, İÇECEK 145.798 1,15
BIST TEKSTIL, DERİ 45.690 2,08
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 89.975 -0,92
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 105.305 0,71
BIST TAŞ, TOPRAK 80.033 2,03
BIST METAL ANA 217.807 -0,29
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 155.706 0,67
BIST MADENCİLİK 117.477 0,46
BIST HİZMETLER 87.463 0,29
BIST ELEKTRİK 4.495 2,27
BIST ULAŞTIRMA 133.085 0,47
BIST TURİZM 12.434 0,72
BIST TİCARET 264.843 -0,52
BIST İLETİŞİM 35.562 0,37
BIST SPOR 57.666 0,62
BIST İNŞAAT 102.320 0,30
BIST MALİ 110.547 0,14
BIST BANKA 125.410 0,32
BIST SİGORTA 381.370 -1,34
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 71.119 0,39
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 83.511 0,10
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 37.282 -0,17
BIST TEKNOLOJİ 136.132 -0,22
BIST BİLİŞİM 48.275 -0,23
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 67.518 -0,49

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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