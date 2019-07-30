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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

30 Temmuz 2019 Salı 13:30
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çokyükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Polisan Holding2,382,246,25
Doğan Holding1,271,214,96
MLP Sağlık11,7811,294,34
İndeks Bilgisayar7,967,723,11
Metro Holding1,131,102,73
Türk Traktör31,9431,182,44
GSD Holding0,860,842,38
Enka İnşaat5,915,782,25
Gentaş1,451,422,11
Koza Altın58,4057,202,10
Anadolu Grubu Holding12,3512,121,90
İpek Doğal Enerji5,185,091,77
Hektaş13,3913,161,75
Koza Madencilik7,237,121,54
Tukaş4,474,411,36
Tüpraş138,40136,601,32
Hürriyet Gzt.0,780,771,30
Parsan15,6315,441,23
Gübre Fabrik.3,303,261,23
Ülker Bisküvi18,4918,281,15

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 13:30
  1. Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

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