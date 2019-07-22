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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:24
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çokyükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Özderici GMYO0,740,697,25
Emlak Konut GMYO1,271,233,25
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,360,352,86
Gübre Fabrik.3,093,012,66
Şok Marketler9,909,652,59
Aksa Enerji2,462,402,50
Yataş5,545,422,21
Ege Endüstri548,30537,002,10
Göltaş Çimento10,8710,652,07
Ülker Bisküvi18,9518,572,05
Metro Holding1,000,982,04
Migros Ticaret15,2414,942,01
Kerevitaş Gıda2,132,091,91
Çemtaş5,935,821,89
Vestel10,079,891,82
Park Elek.Madencilik2,812,761,81
Doğan Holding1,211,191,68
Otokar124,80123,001,46
Aksa9,159,021,44
Odaş Elektrik1,431,411,42

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:24
  1. Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

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