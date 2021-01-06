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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2021-01-06 13:42:54 -
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Borusan Mannesmann29,9227,2010,00
Brisa22,0820,089,96
Ege Gübre155,20145,007,03
Good-Year9,118,546,67
Alkim Kimya15,8514,956,04
Ford Otosan140,60133,905,00
Enka İnşaat8,127,784,37
Aksa Enerji8,027,694,29
Türk Traktör193,70187,403,36
Deva Holding25,2224,403,36
Otokar375,80365,002,96
Doğan Holding3,173,082,92
Alarko Holding9,269,002,89
Vestel21,4820,882,87
Bagfaş20,5420,002,70
Şekerbank1,551,512,65
ASELSAN18,8318,352,62
Anadolu Grubu Holding27,4026,802,24
Turkcell16,8616,502,18
Akbank7,177,031,99

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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