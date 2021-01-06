Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Mannesmann
|29,92
|27,20
|10,00
|Brisa
|22,08
|20,08
|9,96
|Ege Gübre
|155,20
|145,00
|7,03
|Good-Year
|9,11
|8,54
|6,67
|Alkim Kimya
|15,85
|14,95
|6,04
|Ford Otosan
|140,60
|133,90
|5,00
|Enka İnşaat
|8,12
|7,78
|4,37
|Aksa Enerji
|8,02
|7,69
|4,29
|Türk Traktör
|193,70
|187,40
|3,36
|Deva Holding
|25,22
|24,40
|3,36
|Otokar
|375,80
|365,00
|2,96
|Doğan Holding
|3,17
|3,08
|2,92
|Alarko Holding
|9,26
|9,00
|2,89
|Vestel
|21,48
|20,88
|2,87
|Bagfaş
|20,54
|20,00
|2,70
|Şekerbank
|1,55
|1,51
|2,65
|ASELSAN
|18,83
|18,35
|2,62
|Anadolu Grubu Holding
|27,40
|26,80
|2,24
|Turkcell
|16,86
|16,50
|2,18
|Akbank
|7,17
|7,03
|1,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)