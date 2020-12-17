Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tümosan Motor ve Traktör
|15,46
|14,38
|7,51
|Halk GMYO
|3,66
|3,47
|5,48
|ARD Bilişim Teknolojileri
|45,60
|43,48
|4,88
|İpek Doğal Enerji
|12,71
|12,15
|4,61
|Çelebi
|101,70
|97,75
|4,04
|Pegasus
|70,25
|68,00
|3,31
|Albaraka Türk
|2,00
|1,94
|3,09
|Aygaz
|14,78
|14,34
|3,07
|Logo Yazılım
|121,80
|118,60
|2,70
|Good-Year
|7,76
|7,56
|2,65
|Koza Madencilik
|14,38
|14,03
|2,49
|Türk Telekom
|8,32
|8,13
|2,34
|Koza Altın
|81,55
|79,90
|2,07
|Alarko Holding
|6,81
|6,68
|1,95
|İndeks Bilgisayar
|16,49
|16,19
|1,85
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,32
|15,05
|1,79
|Netaş Telekomünikasyon
|20,72
|20,36
|1,77
|Türk Hava Yolları
|12,90
|12,69
|1,65
|Borusan Mannesmann
|20,18
|19,86
|1,61
|Sasa Polyester
|19,37
|19,08
|1,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)