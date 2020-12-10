Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Brisa
|19,62
|18,77
|4,53
|Kardemir (D)
|5,30
|5,09
|4,13
|Good-Year
|7,58
|7,36
|2,99
|Tekfen Holding
|16,20
|15,75
|2,86
|Tümosan Motor ve Traktör
|11,21
|10,92
|2,66
|Borusan Mannesmann
|16,82
|16,40
|2,56
|Odaş Elektrik
|3,79
|3,70
|2,43
|Halk GMYO
|3,26
|3,19
|2,19
|Enka İnşaat
|7,32
|7,17
|2,09
|ARD Bilişim Teknolojileri
|35,22
|34,50
|2,09
|Yataş
|13,91
|13,63
|2,05
|Şişe Cam
|7,17
|7,03
|1,99
|Türk Traktör
|147,80
|145,00
|1,93
|Anadolu Grubu Holding
|23,42
|23,00
|1,83
|İndeks Bilgisayar
|16,35
|16,06
|1,81
|Garanti Bankası
|9,44
|9,28
|1,72
|Net Holding
|3,25
|3,20
|1,56
|Pınar Süt
|21,20
|20,88
|1,53
|Akbank
|6,28
|6,20
|1,29
|Petkim
|4,80
|4,74
|1,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)