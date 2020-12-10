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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-12-10 13:30:45 -
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Brisa19,6218,774,53
Kardemir (D)5,305,094,13
Good-Year7,587,362,99
Tekfen Holding16,2015,752,86
Tümosan Motor ve Traktör11,2110,922,66
Borusan Mannesmann16,8216,402,56
Odaş Elektrik3,793,702,43
Halk GMYO3,263,192,19
Enka İnşaat7,327,172,09
ARD Bilişim Teknolojileri35,2234,502,09
Yataş13,9113,632,05
Şişe Cam7,177,031,99
Türk Traktör147,80145,001,93
Anadolu Grubu Holding23,4223,001,83
İndeks Bilgisayar16,3516,061,81
Garanti Bankası9,449,281,72
Net Holding3,253,201,56
Pınar Süt21,2020,881,53
Akbank6,286,201,29
Petkim4,804,741,27

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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