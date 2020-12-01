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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-12-01 13:33:31 -
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Selçuk Ecza Deposu13,7912,549,97
Akçansa16,2614,799,94
Çimsa16,0514,848,15
Ege Endüstri1.612,801.512,006,67
Kartonsan2.713,002.576,705,29
DO-CO493,00469,804,94
Otokar226,30217,104,24
Coca Cola İçecek58,4056,054,19
Aksigorta7,727,433,90
Karel Elektronik17,3516,743,64
Bursa Çimento9,248,933,47
Aygaz12,6212,203,44
Anadolu Grubu Holding21,4420,743,38
Anadolu Efes21,6020,943,15
Çelebi95,0092,203,04
Ford Otosan111,00107,802,97
Sasa Polyester16,7516,312,70
Sabancı Holding9,909,642,70
Pegasus58,6557,202,53
Alarko Holding6,486,322,53

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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