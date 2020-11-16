Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|2.359,50
|2.145,00
|10,00
|Doğuş Otomotiv
|31,60
|29,02
|8,89
|MLP Sağlık
|19,38
|18,15
|6,78
|Bursa Çimento
|8,28
|7,76
|6,70
|Ford Otosan
|122,50
|116,60
|5,06
|ARD Bilişim Teknolojileri
|36,82
|35,16
|4,72
|Kerevitaş Gıda
|6,92
|6,62
|4,53
|Çelebi
|84,15
|81,00
|3,89
|Ege Endüstri
|1.345,00
|1.300,00
|3,46
|Tofaş Oto Fabrikası
|27,72
|26,80
|3,43
|DO-CO
|368,50
|356,50
|3,37
|Tat Gıda
|11,40
|11,05
|3,17
|Yataş
|11,01
|10,68
|3,09
|Bizim Mağazaları
|15,62
|15,18
|2,90
|Şok Marketler
|11,86
|11,53
|2,86
|Borusan Mannesmann
|15,20
|14,78
|2,84
|Çimsa
|15,30
|14,88
|2,82
|Net Holding
|3,31
|3,23
|2,48
|Türk Traktör
|133,00
|129,90
|2,39
|Arçelik
|28,48
|27,84
|2,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)