Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aksa
|6,89
|6,58
|4,71
|Türkiye Sigorta
|6,22
|5,95
|4,54
|Emlak Konut GMYO
|1,81
|1,74
|4,02
|Gözde Girişim
|5,48
|5,30
|3,40
|Çemtaş
|11,59
|11,21
|3,39
|MLP Sağlık
|16,81
|16,27
|3,32
|GSD Holding
|2,31
|2,24
|3,12
|Torunlar GMYO
|3,54
|3,44
|2,91
|Ford Otosan
|86,90
|84,50
|2,84
|Türk Traktör
|94,50
|91,95
|2,77
|Oyak Çimento
|7,96
|7,75
|2,71
|Tofaş Oto. Fab.
|23,30
|22,70
|2,64
|Özak GMYO
|3,81
|3,72
|2,42
|Alarko GMYO
|14,74
|14,41
|2,29
|Eczacıbaşı İlaç
|6,28
|6,14
|2,28
|Yataş
|8,18
|8,00
|2,25
|Tekfen Holding
|15,31
|15,03
|1,86
|Net Holding
|2,23
|2,19
|1,83
|Alarko Holding
|5,15
|5,06
|1,78
|Kartonsan
|604,30
|594,00
|1,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)