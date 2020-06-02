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Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-06-02 14:44:32 -
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Akçansa 9,65 8,78 9,91
Emlak Konut GMYO 1,69 1,61 4,97
Halk GMYO 1,96 1,87 4,81
Gübre Fabrik. 26,00 24,82 4,75
Reysaş GMYO 5,00 4,79 4,38
Çimsa 8,96 8,59 4,31
Sabancı Holding 8,80 8,48 3,77
İpek Doğal Enerji 14,89 14,50 2,69
Ford Otosan 65,05 63,75 2,04
Koç Holding 17,06 16,73 1,97
Anadolu Hayat Emek. 6,50 6,38 1,88
Bizim Mağazaları 14,59 14,33 1,81
Sasa Polyester 10,43 10,25 1,76
Koza Altın 75,35 74,15 1,62
Çemtaş 7,66 7,55 1,46
Karel Elektronik 15,35 15,13 1,45
Tekfen Holding 14,33 14,13 1,42
Aselsan 32,34 31,90 1,38
Zorlu Enerji 1,48 1,46 1,37
İş Fin.Kir. 3,98 3,93 1,27


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


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