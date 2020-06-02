Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Akçansa
|9,65
|8,78
|9,91
|Emlak Konut GMYO
|1,69
|1,61
|4,97
|Halk GMYO
|1,96
|1,87
|4,81
|Gübre Fabrik.
|26,00
|24,82
|4,75
|Reysaş GMYO
|5,00
|4,79
|4,38
|Çimsa
|8,96
|8,59
|4,31
|Sabancı Holding
|8,80
|8,48
|3,77
|İpek Doğal Enerji
|14,89
|14,50
|2,69
|Ford Otosan
|65,05
|63,75
|2,04
|Koç Holding
|17,06
|16,73
|1,97
|Anadolu Hayat Emek.
|6,50
|6,38
|1,88
|Bizim Mağazaları
|14,59
|14,33
|1,81
|Sasa Polyester
|10,43
|10,25
|1,76
|Koza Altın
|75,35
|74,15
|1,62
|Çemtaş
|7,66
|7,55
|1,46
|Karel Elektronik
|15,35
|15,13
|1,45
|Tekfen Holding
|14,33
|14,13
|1,42
|Aselsan
|32,34
|31,90
|1,38
|Zorlu Enerji
|1,48
|1,46
|1,37
|İş Fin.Kir.
|3,98
|3,93
|1,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)