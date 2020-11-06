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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-11-06 13:43:22 -
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Türk Traktör 128,80 124,00 3,87
Aksa Enerji 7,26 6,99 3,86
Coca Cola İçecek 52,30 50,40 3,77
Tat Gıda 11,07 10,67 3,75
Kerevitaş Gıda 6,68 6,47 3,25
Zorlu Enerji 2,69 2,61 3,07
Otokar 203,60 198,00 2,83
İpek Doğal Enerji 11,73 11,41 2,80
Şekerbank 1,87 1,82 2,75
Borusan Mannesmann 15,39 14,98 2,74
Koç Holding 15,60 15,20 2,63
Kardemir (D) 3,39 3,32 2,11
Pınar Süt 20,36 19,94 2,11
Vestel 18,85 18,47 2,06
Pınar Et Ve Un 24,44 23,96 2,00
Çelebi 75,45 74,00 1,96
Alarko GMYO 17,68 17,35 1,90
Turkcell 16,10 15,80 1,90
Eczacıbaşı İlaç 7,21 7,08 1,84
İş Yatırım Menkul Değerler 11,10 10,90 1,83

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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