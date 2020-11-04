Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ege Endüstri
|1.223,00
|1.111,90
|9,99
|Otokar
|196,00
|180,90
|8,35
|Çimsa
|13,45
|12,67
|6,16
|Gübre Fabrikaları
|35,98
|34,02
|5,76
|Doğuş Otomotiv
|18,79
|17,79
|5,62
|Bursa Çimento
|6,78
|6,46
|4,95
|İndeks Bilgisayar
|16,97
|16,21
|4,69
|Ford Otosan
|112,40
|107,40
|4,66
|Halkbank
|5,10
|4,89
|4,29
|MLP Sağlık
|18,31
|17,60
|4,03
|Çemtaş
|13,89
|13,36
|3,97
|Bizim Mağazaları
|14,81
|14,26
|3,86
|Net Holding
|3,04
|2,93
|3,75
|Vestel
|17,47
|16,84
|3,74
|Şok Marketler
|11,73
|11,36
|3,26
|Kardemir (D)
|3,37
|3,27
|3,06
|Karel Elektronik
|16,95
|16,45
|3,04
|Brisa
|16,25
|15,80
|2,85
|Aygaz
|11,05
|10,75
|2,79
|Gözde Girişim
|6,26
|6,10
|2,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)