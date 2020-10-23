  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-10-23 13:27:13 -
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kartonsan 1.238,20 1.125,70 9,99
Alcatel Lucent Teletaş 34,92 32,42 7,71
Alkim Kimya 16,36 15,19 7,70
Brisa 15,50 14,56 6,46
Doğuş Otomotiv 19,31 18,76 2,93
Netaş Telekomünikasyon 22,76 22,14 2,80
Ereğli Demir Çelik 9,97 9,71 2,68
Deva Holding 22,76 22,22 2,43
Tümosan Motor ve Traktör 11,41 11,16 2,24
Alarko Holding 6,30 6,17 2,09
Aksa 8,37 8,20 2,07
MLP Sağlık 18,27 17,90 2,07
Good-Year 6,35 6,23 1,93
Turkcell 16,51 16,20 1,91
Mavi Giyim 46,16 45,40 1,67
Tat Gıda 12,02 11,83 1,61
Selçuk Ecza Deposu 9,68 9,54 1,47
Bagfaş 19,68 19,40 1,44
Sasa Polyester 16,58 16,35 1,41
Gübre Fabrikaları 36,18 35,70 1,34

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yazar Hasret Yıldırım Bekir Çoşkun'un camiden yolcu edilmesini eleştirdi
Gündem

Yazar Hasret Yıldırım Bekir Çoşkun'un camiden yolcu edilmesini eleştirdi

Yazar Hasret Yıldırım CHP'li Murat Avcı'nın Mus'ab bin Umeyr ile ilgili söylediği sözlere tepki gösterirken, Bekir Çoşkun'un camiden yolcu e..
Kan donduran iddia: Helikoptere sığmadığı için öldürdüler
Dünya

Kan donduran iddia: Helikoptere sığmadığı için öldürdüler

Afganistan'da görev yapan Avustralya askerlerinin, 2012'de ele geçirdikleri bir Afgan esiri helikoptere sığmadığı için öldürdüğü ileri sürül..
Teröristbaşı Mazlum Kobani'den Putin'e açık tehdit!
Dünya

Teröristbaşı Mazlum Kobani'den Putin'e açık tehdit! "Anlaşmaya uyulmazsa..."

Terör örgütü PKK'ya bağlı DSG'nin sözde üst düzey komutanı Mazlum Kobani, Rusya'nın "hilelere başvurduğunu" söyleyerek, "Anlaşmaya uymazlars..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay