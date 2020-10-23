Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|1.238,20
|1.125,70
|9,99
|Alcatel Lucent Teletaş
|34,92
|32,42
|7,71
|Alkim Kimya
|16,36
|15,19
|7,70
|Brisa
|15,50
|14,56
|6,46
|Doğuş Otomotiv
|19,31
|18,76
|2,93
|Netaş Telekomünikasyon
|22,76
|22,14
|2,80
|Ereğli Demir Çelik
|9,97
|9,71
|2,68
|Deva Holding
|22,76
|22,22
|2,43
|Tümosan Motor ve Traktör
|11,41
|11,16
|2,24
|Alarko Holding
|6,30
|6,17
|2,09
|Aksa
|8,37
|8,20
|2,07
|MLP Sağlık
|18,27
|17,90
|2,07
|Good-Year
|6,35
|6,23
|1,93
|Turkcell
|16,51
|16,20
|1,91
|Mavi Giyim
|46,16
|45,40
|1,67
|Tat Gıda
|12,02
|11,83
|1,61
|Selçuk Ecza Deposu
|9,68
|9,54
|1,47
|Bagfaş
|19,68
|19,40
|1,44
|Sasa Polyester
|16,58
|16,35
|1,41
|Gübre Fabrikaları
|36,18
|35,70
|1,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)