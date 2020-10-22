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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-10-22 13:28:48 -
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kartonsan 1.125,70 1.023,40 10,00
Deva Holding 22,74 21,54 5,57
Akiş GMYO 4,76 4,59 3,70
Kerevitaş Gıda 7,30 7,07 3,25
Türk Traktör 120,80 117,10 3,16
Şekerbank 2,03 1,97 3,05
Logo Yazılım 103,90 101,40 2,47
Eczacıbaşı İlaç 7,10 6,95 2,16
Bim Mağazalar 71,45 70,15 1,85
Pınar Süt 21,94 21,58 1,67
Mavi Giyim 44,62 43,90 1,64
Netaş Telekomünikasyon 22,42 22,06 1,63
Alcatel Lucent Teletaş 31,16 30,72 1,43
Anadolu Efes 22,92 22,60 1,42
Selçuk Ecza Deposu 9,76 9,64 1,24
Ege Endüstri 996,60 984,40 1,24
Pınar Et Ve Un 24,70 24,42 1,15
Aygaz 12,66 12,53 1,04
Bagfaş 18,84 18,65 1,02
Şok Marketler 13,05 12,93 0,93

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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