  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-10-12 13:26:33 -
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Zorlu Enerji 2,96 2,76 7,25
Kerevitaş Gıda 7,46 7,00 6,57
Gözde Girişim 6,53 6,14 6,35
Odaş Elektrik 3,37 3,18 5,97
Doğuş Otomotiv 16,51 15,63 5,63
ARD Bilişim Teknolojileri 37,52 35,56 5,51
Net Holding 2,78 2,64 5,30
İpek Doğal Enerji 13,31 12,69 4,89
Tümosan Motor ve Traktör 10,11 9,66 4,66
İş GMYO 2,08 1,99 4,52
İş Finansal Kiralama 4,12 3,95 4,30
Brisa 14,38 13,79 4,28
Türk Traktör 110,80 106,90 3,65
Aksa Enerji 6,85 6,62 3,47
Torunlar GMYO 4,24 4,10 3,41
Kartonsan 782,00 757,00 3,30
Ege Endüstri 770,60 751,00 2,61
Alarko GMYO 17,93 17,48 2,57
Albaraka Türk 1,60 1,56 2,56
Good-Year 5,94 5,80 2,41

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump Beyaz Saray'da miting yaptı
Dünya

Trump Beyaz Saray'da miting yaptı

Koronavirüse yakalanan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ilk kez kamuya açık bir etkinliğe katılarak, 3 Kasım seçimleri için..
12.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

12.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Algı operasyonu elinde patlamıştı... Fırıldak KK'nın bu görüntüsü gündem oldu
Gündem

Algı operasyonu elinde patlamıştı... Fırıldak KK'nın bu görüntüsü gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar emirinin önünde eğildiğini iddia eden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP eski eş genel başkanı Selahattin ..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay