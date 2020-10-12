Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Zorlu Enerji
|2,96
|2,76
|7,25
|Kerevitaş Gıda
|7,46
|7,00
|6,57
|Gözde Girişim
|6,53
|6,14
|6,35
|Odaş Elektrik
|3,37
|3,18
|5,97
|Doğuş Otomotiv
|16,51
|15,63
|5,63
|ARD Bilişim Teknolojileri
|37,52
|35,56
|5,51
|Net Holding
|2,78
|2,64
|5,30
|İpek Doğal Enerji
|13,31
|12,69
|4,89
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,11
|9,66
|4,66
|İş GMYO
|2,08
|1,99
|4,52
|İş Finansal Kiralama
|4,12
|3,95
|4,30
|Brisa
|14,38
|13,79
|4,28
|Türk Traktör
|110,80
|106,90
|3,65
|Aksa Enerji
|6,85
|6,62
|3,47
|Torunlar GMYO
|4,24
|4,10
|3,41
|Kartonsan
|782,00
|757,00
|3,30
|Ege Endüstri
|770,60
|751,00
|2,61
|Alarko GMYO
|17,93
|17,48
|2,57
|Albaraka Türk
|1,60
|1,56
|2,56
|Good-Year
|5,94
|5,80
|2,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)