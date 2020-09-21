Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alkim Kimya
|14,82
|14,02
|5,71
|Gübre Fabrikaları
|29,62
|29,06
|1,93
|Halk GMYO
|2,54
|2,50
|1,60
|Şişe Cam
|6,49
|6,39
|1,56
|Netaş Telekom.
|16,26
|16,03
|1,43
|Aksa Enerji
|5,95
|5,87
|1,36
|Şekerbank
|1,55
|1,53
|1,31
|Bagfaş
|16,34
|16,18
|0,99
|Trakya Cam
|4,29
|4,25
|0,94
|Doğan Holding
|2,34
|2,32
|0,86
|Soda Sanayii
|7,37
|7,31
|0,82
|Özak GMYO
|4,06
|4,03
|0,74
|Enerjisa Enerji
|8,76
|8,70
|0,69
|Turkcell
|14,60
|14,50
|0,69
|Alarko GMYO
|16,30
|16,19
|0,68
|Çimsa
|12,34
|12,26
|0,65
|Sasa Polyester
|17,01
|16,90
|0,65
|Anadolu Cam
|5,59
|5,56
|0,54
|Aksa
|6,88
|6,85
|0,44
|Logo Yazılım
|95,30
|95,00
|0,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)