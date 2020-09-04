Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Mavi Giyim
|38,26
|36,00
|6,28
|MLP Sağlık
|16,33
|15,51
|5,29
|Ford Otosan
|82,20
|79,10
|3,92
|GSD Holding
|2,24
|2,16
|3,70
|Karsan Otomotiv
|3,08
|2,99
|3,01
|Şişe Cam
|6,23
|6,06
|2,81
|Trakya Cam
|4,05
|3,97
|2,02
|Türkiye Sigorta
|6,07
|5,96
|1,85
|Bagfaş
|15,28
|15,01
|1,80
|Arçelik
|21,58
|21,20
|1,79
|Anadolu Cam
|5,29
|5,20
|1,73
|Brisa
|11,17
|10,98
|1,73
|Tofaş Oto Fabrikası
|22,50
|22,12
|1,72
|Soda Sanayii
|6,97
|6,86
|1,60
|Sasa Polyester
|15,29
|15,05
|1,59
|Özak GMYO
|3,69
|3,64
|1,37
|Ülker Bisküvi
|22,28
|21,98
|1,36
|Borusan Mannesmann
|12,35
|12,19
|1,31
|Klimasan Klima
|13,37
|13,20
|1,29
|Eczacıbaşı İlaç
|6,13
|6,06
|1,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)