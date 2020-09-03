Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrikaları
|29,96
|29,14
|2,81
|Bagfaş
|14,93
|14,60
|2,26
|ASELSAN
|16,95
|16,60
|2,11
|Doğuş Otomotiv
|14,75
|14,45
|2,08
|Aksigorta
|7,44
|7,30
|1,92
|Kerevitaş Gıda
|5,13
|5,04
|1,79
|DO-CO
|323,20
|317,70
|1,73
|Vestel
|18,46
|18,16
|1,65
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,82
|10,68
|1,31
|Çelebi
|69,65
|68,80
|1,24
|Eczacıbaşı İlaç
|6,03
|5,96
|1,17
|Coca Cola İçecek
|45,18
|44,66
|1,16
|Akçansa
|12,03
|11,90
|1,09
|Çimsa
|11,49
|11,37
|1,06
|GSD Holding
|2,10
|2,08
|0,96
|Ereğli Demir Çelik
|8,75
|8,67
|0,92
|Koza Altın
|76,50
|75,85
|0,86
|MLP Sağlık
|15,83
|15,70
|0,83
|Ege Endüstri
|705,70
|700,00
|0,81
|Karel Elektronik
|16,13
|16,00
|0,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)