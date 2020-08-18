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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-08-18 13:25:17 -
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Güneş Sigorta 5,90 5,58 5,73
Gözde Girişim 5,27 5,06 4,15
İpek Doğal Enerji 11,42 11,13 2,61
Net Holding 2,19 2,14 2,34
Vestel 16,24 15,88 2,27
İş Finansal Kiralama 3,61 3,54 1,98
Tofaş Oto Fabrikası 21,40 21,00 1,90
Aksigorta 6,99 6,86 1,90
Enerjisa Enerji 8,66 8,51 1,76
Arçelik 21,94 21,56 1,76
Zorlu Enerji 2,33 2,29 1,75
İş GMYO 1,76 1,73 1,73
Logo Yazılım 84,30 82,90 1,69
Koç Holding 15,06 14,81 1,69
Coca Cola İçecek 44,96 44,22 1,67
TAV Havalimanları 16,78 16,51 1,64
Halkbank 5,12 5,04 1,59
Garanti Bankası 7,07 6,96 1,58
Enka İnşaat 6,53 6,43 1,56
Koza Altın 83,40 82,15 1,52

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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