Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Güneş Sigorta
|5,90
|5,58
|5,73
|Gözde Girişim
|5,27
|5,06
|4,15
|İpek Doğal Enerji
|11,42
|11,13
|2,61
|Net Holding
|2,19
|2,14
|2,34
|Vestel
|16,24
|15,88
|2,27
|İş Finansal Kiralama
|3,61
|3,54
|1,98
|Tofaş Oto Fabrikası
|21,40
|21,00
|1,90
|Aksigorta
|6,99
|6,86
|1,90
|Enerjisa Enerji
|8,66
|8,51
|1,76
|Arçelik
|21,94
|21,56
|1,76
|Zorlu Enerji
|2,33
|2,29
|1,75
|İş GMYO
|1,76
|1,73
|1,73
|Logo Yazılım
|84,30
|82,90
|1,69
|Koç Holding
|15,06
|14,81
|1,69
|Coca Cola İçecek
|44,96
|44,22
|1,67
|TAV Havalimanları
|16,78
|16,51
|1,64
|Halkbank
|5,12
|5,04
|1,59
|Garanti Bankası
|7,07
|6,96
|1,58
|Enka İnşaat
|6,53
|6,43
|1,56
|Koza Altın
|83,40
|82,15
|1,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)