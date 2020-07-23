Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alkim Kimya
|13,95
|12,84
|8,64
|Bursa Çimento
|6,76
|6,27
|7,81
|Zorlu Enerji
|2,71
|2,53
|7,11
|Net Holding
|2,65
|2,50
|6,00
|Çemtaş
|11,64
|11,00
|5,82
|Kartonsan
|606,60
|588,00
|3,16
|İş Finansal Kiralama
|4,25
|4,12
|3,16
|Global Yatırım Holding
|4,85
|4,71
|2,97
|Klimasan Klima
|16,16
|15,70
|2,93
|ASELSAN
|34,70
|33,74
|2,85
|Odaş Elektrik
|2,76
|2,70
|2,22
|Bagfaş
|18,19
|17,80
|2,19
|Gözde Girişim
|6,06
|5,94
|2,02
|Bim Mağazalar
|72,40
|71,00
|1,97
|Anadolu Grubu Holding
|20,78
|20,38
|1,96
|Çimsa
|11,36
|11,15
|1,88
|Logo Yazılım
|93,15
|91,45
|1,86
|Sasa Polyester
|13,64
|13,40
|1,79
|Aksa Enerji
|5,82
|5,72
|1,75
|Aksigorta
|8,01
|7,88
|1,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)