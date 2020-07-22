Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gözde Girişim
|6,16
|5,81
|6,02
|Bursa Çimento
|6,01
|5,70
|5,44
|Emlak Konut GMYO
|2,36
|2,26
|4,42
|Koza Madencilik
|14,59
|14,01
|4,14
|Torunlar GMYO
|5,12
|4,94
|3,64
|İpek Doğal Enerji
|14,79
|14,37
|2,92
|Karsan Otomotiv
|3,15
|3,08
|2,27
|İş Finansal Kiralama
|4,20
|4,11
|2,19
|Koza Altın
|87,20
|85,50
|1,99
|Aksa Enerji
|5,78
|5,67
|1,94
|Global Yatırım Holding
|4,58
|4,50
|1,78
|GSD Holding
|2,38
|2,34
|1,71
|Doğuş Otomotiv
|17,78
|17,50
|1,60
|ASELSAN
|32,82
|32,34
|1,48
|Arçelik
|21,14
|20,84
|1,44
|Doğan Holding
|2,20
|2,17
|1,38
|Aygaz
|12,49
|12,32
|1,38
|Kardemir (D)
|3,08
|3,04
|1,32
|Özak GMYO
|4,78
|4,72
|1,27
|Ülker Bisküvi
|26,64
|26,34
|1,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)