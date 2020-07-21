Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bursa Çimento
|5,62
|5,22
|7,66
|Logo Yazılım
|95,00
|90,75
|4,68
|Aygaz
|12,44
|11,91
|4,45
|Çemtaş
|10,30
|9,92
|3,83
|Gözde Girişim
|6,14
|5,92
|3,72
|Good-Year
|5,95
|5,76
|3,30
|Oyak Çimento
|9,28
|8,99
|3,23
|Migros Ticaret
|42,78
|41,48
|3,13
|Vestel
|17,56
|17,03
|3,11
|Anadolu Efes
|21,16
|20,58
|2,82
|Doğan Holding
|2,25
|2,19
|2,74
|Şok Marketler
|14,04
|13,67
|2,71
|Net Holding
|2,73
|2,66
|2,63
|Turkcell
|16,63
|16,21
|2,59
|Çimsa
|11,39
|11,12
|2,43
|Zorlu Enerji
|2,71
|2,65
|2,26
|Albaraka Türk
|1,83
|1,79
|2,23
|Klimasan Klima
|16,06
|15,73
|2,10
|Koza Altın
|88,00
|86,30
|1,97
|Netaş Telekomünikasyon
|17,52
|17,19
|1,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)