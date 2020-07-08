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Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-07-08 14:42:44 -
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Aksa 8,19 7,45 9,93
MLP Sağlık 23,10 21,42 7,84
Anadolu Grubu Holding 21,76 20,50 6,15
Logo Yazılım 89,10 84,55 5,38
Alarko GMYO 18,74 17,86 4,93
Türk Traktör 91,35 87,50 4,40
Zorlu Enerji 2,80 2,69 4,09
Trakya Cam 4,39 4,22 4,03
Gübre Fabrik. 28,26 27,34 3,37
Enka İnşaat 6,50 6,31 3,01
Emlak Konut GMYO 2,30 2,24 2,68
Tekfen Holding 18,44 18,01 2,39
Anadolu Efes 22,74 22,22 2,34
Türk Telekom 8,33 8,14 2,33
Şekerbank 1,78 1,74 2,30
Doğan Holding 2,38 2,33 2,15
T. Halk Bankası 6,24 6,11 2,13
Sabancı Holding 9,39 9,20 2,07
Klimasan Klima 16,82 16,50 1,94
Koza Altın 85,60 84,05 1,84

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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