Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aksa
|8,19
|7,45
|9,93
|MLP Sağlık
|23,10
|21,42
|7,84
|Anadolu Grubu Holding
|21,76
|20,50
|6,15
|Logo Yazılım
|89,10
|84,55
|5,38
|Alarko GMYO
|18,74
|17,86
|4,93
|Türk Traktör
|91,35
|87,50
|4,40
|Zorlu Enerji
|2,80
|2,69
|4,09
|Trakya Cam
|4,39
|4,22
|4,03
|Gübre Fabrik.
|28,26
|27,34
|3,37
|Enka İnşaat
|6,50
|6,31
|3,01
|Emlak Konut GMYO
|2,30
|2,24
|2,68
|Tekfen Holding
|18,44
|18,01
|2,39
|Anadolu Efes
|22,74
|22,22
|2,34
|Türk Telekom
|8,33
|8,14
|2,33
|Şekerbank
|1,78
|1,74
|2,30
|Doğan Holding
|2,38
|2,33
|2,15
|T. Halk Bankası
|6,24
|6,11
|2,13
|Sabancı Holding
|9,39
|9,20
|2,07
|Klimasan Klima
|16,82
|16,50
|1,94
|Koza Altın
|85,60
|84,05
|1,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)