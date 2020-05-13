Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Deva Holding
|19,16
|17,42
|9,99
|Alkim Kimya
|17,52
|15,93
|9,98
|Aksa Enerji
|4,80
|4,37
|9,84
|Eczacıbaşı İlaç
|5,86
|5,42
|8,12
|Selçuk Ecza Deposu
|9,40
|8,74
|7,55
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,43
|11,63
|6,88
|İpek Doğal Enerji
|13,84
|13,07
|5,89
|Aselsan
|28,74
|27,42
|4,81
|Vestel
|13,11
|12,56
|4,38
|İş Finansal Kiralama
|3,87
|3,73
|3,75
|Türk Traktör
|60,00
|58,40
|2,74
|Otokar
|130,90
|127,50
|2,67
|Borusan Mannesmann
|9,88
|9,63
|2,60
|Sasa Polyester
|9,12
|8,89
|2,59
|Koza Madencilik
|12,42
|12,11
|2,56
|İş Y. Menkul Değerler
|5,62
|5,48
|2,55
|Gübre Fabrik.
|16,45
|16,05
|2,49
|Doğuş Otomotiv
|9,42
|9,20
|2,39
|Tofaş Oto Fabrikaları
|19,93
|19,50
|2,21
|Odaş Elektrik
|1,88
|1,84
|2,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)